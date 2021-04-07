Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi.
Turgutlu'da dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtınadan ağaçların devrildiği bölgelerden gelen ihbarlar üzerine polis ve itfaiye ekipleri kent genelinde önlemler aldı.
Belediye ekipleri de devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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