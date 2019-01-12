Manisa'da Şiddetli Yağış
1 saat önce
- İş makinesiyle taşınan insanlar Su altında kalan yoldan görüntü MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu mahallesi mevkinde mevsim normallerinin üzerindeki yağış nedeniyle İstanbul İzmir Karayolu'nun bir bölümü sular altında kaldı.
- İş makinesiyle taşınan insanlar
Su altında kalan yoldan görüntü MANİSA - Manisa
'nın Akhisar
ilçesi Kayalıoğlu
mahallesi mevkinde mevsim normallerinin üzerindeki yağış nedeniyle İstanbul İzmir
Karayolu'nun bir bölümü sular altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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