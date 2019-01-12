Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şiddetli Yağış

Manisa'da Şiddetli Yağış

1 saat önce

- İş makinesiyle taşınan insanlar Su altında kalan yoldan görüntü MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu mahallesi mevkinde mevsim normallerinin üzerindeki yağış nedeniyle İstanbul İzmir Karayolu'nun bir bölümü sular altında kaldı.

- İş makinesiyle taşınan insanlar
Su altında kalan yoldan görüntü MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu mahallesi mevkinde mevsim normallerinin üzerindeki yağış nedeniyle İstanbul İzmir Karayolu'nun bir bölümü sular altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel
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