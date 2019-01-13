Manisa'da şiddetli yağış: 180 kişi evlerinden tahliye edildi
1 saat önce
Manisa'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildi.
Manisa'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildi. Ayrıca 55 hayvan da telef oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:26
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