Son Dakika Haberleri: Manisa'da şiddetli yağış: 180 kişi evlerinden tahliye edildi

Manisa'da şiddetli yağış: 180 kişi evlerinden tahliye edildi

1 saat önce

Manisa'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildi.

Manisa'da şiddetli yağış: 180 kişi evlerinden tahliye edildi, System.String[]
Manisa'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildi. Ayrıca 55 hayvan da telef oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:26 

Manisa, Ekonomi
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