Manisa'da Şiddetli Yağış - Evini Su Basan Vatandaşlar Tahliye Edildi

- Spil mahallesinden görüntüler
Su akan sokaklardan detaylar
Vatandaşların yaşadığı zorluklardan detaylar
Tahliye edilen kişilerden görüntüler
Çerkez Güney'in röportajı MANİSA - Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle İstanbul- İzmir
karayolunun bir bölümü sular altında kaldı, yol 3 saat trafiğe kapandı. Sabah
saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Kayalıoğlu
mahallesi mevki İstanbul-İzmir karayolunun bir bölümünü su bastı.
İzmir yönüne gidişin kapandığı trafikte araçların geliş yönünden kontrollü şekilde gitmelerine izin verildi.
Kentte Nurlupınar, Akpınar
, Spil ve Kuşlubahçe mahallelerinde su baskınları görüldü.
Spil Mahallesi'nde derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basanlar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürüttü. Manisa Valiliği, mahallede su basan bazı vatandaşları tahliye etti.