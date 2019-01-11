Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Manisa'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

35 dakika önce

Manisa'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Manisa'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu, System.String[]
Manisa'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dünden bu yana Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelirken, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı evlerin alt katları tamamen su altında kalırken, evlerde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Evine basan suyu tahliye etmeye çalışan Abdurrahim Çiftçi, "Her şiddetli yağışta evime su basıyor. Kompresör ile yaklaşık 6 saate kendi imkanlarımla suyu tahliye ediyorum. Başka çarem yok" dedi.

Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve itfaiye ekipleri de su baskınların yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Oyuncu Wilma Elles, Mr. Jade'nin Klip Çekiminde Mezara Girdi Bakan Müjdeyi Verdi! İGS Koşullarını Sağlayan Projelere 40 Milyon Lira Destek Verilecek

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 02:16:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]