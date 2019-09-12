Manisa'da "sıfır atık" ile 2 bin 336 ağaç kurtuldu

Manisa'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sağlanan tasarrufla ağustos ayında 2 bin 336 ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan "Sıfır Atık Projesi" ile Manisa'da çevre korunurken, ekonomiye büyük katkı sağlandı.

Yılbaşında hayata geçirilen proje kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Projeyle ağustos ayında kent genelinde 171 bin 249 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 2 bin 336 adet ağacın kurtarıldığı, 668 bin 4 kilovatsaat enerji ve 3 bin 848 metreküp su tasarrufu sağlandığı belirtildi.