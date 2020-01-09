Manisa'da sigara yasağına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Manisa'da 2019 yılında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında 22 denetim ekibiyle 85 bin 204 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yasağa uymayan 372 kişiye 55 bin 67 TL, kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 681 işletmeye de 1 milyon 783 bin 756 TL tutarında cezai işlemler uygulandı.



Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak 'Dumansız Hava Sahası' projesi kapsamındaki sayısal veriler kamuoyuyla paylaşıldı.



2019 yılında Manisa Valiliği ve kaymakamlıklarca yetkilendirilmiş 22 denetim ekibiyle yapılan 85 bin 204 denetimde tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 372 kişiye 55 bin 67 TL, kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 681 işletmeye de 1 milyon 783 bin 756 TL tutarında cezai işlemler uygulandığı açıklandı.



4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında Kanun kapsamında ihlallerin tespitine yönelik Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi (DHSDS) ile ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi ile rutin denetimlerin anlık olarak takibi ve raporlaması yapılmaya devam ediyor. Manisa'da denetimler tablet bilgisayarlarla ve il genelindeki valiliğin ve kaymakamlıkların yetkilendirdiği 22 denetim ekibiyle yürütülüyor. 4207 sayılı Kanun kapsamında ekipler, 2018 yılı içerisinde, il genelinde 73 bin 253 denetim gerçekleştirirken, bu denetimlerde kapalı alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 328 kişiye para cezası uygulandı. Kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 502 işletmede ise ihlal tespit edilerek cezai işlemler uygulandı. 2019 yılında, il genelinde 85 bin 204 denetim gerçekleşirken bu denetimlerde kapalı alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 372 kişiye 55 bin 67 TL para cezası uygulandı. Kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 681 işletmede ise ihlal tespit edilerek 1 milyon 783 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.



Denetimler mesai saatleri dışında da devam ediyor



2018 yılı içerisinde yapılan ihbar denetimlerinde toplam ihbar sayısının 1571 olduğu açıklanırken, mesai saatleri dışında yapılan denetim oranının yüzde 41,7, 2019 yılında içerisinde yapılan ihbar denetimlerinde toplam ihbar sayısının 2 bin 211 olduğu ve mesai saati dışında yapılan denetimlerin 1688 ile yüzde 76,3'e yükseldiği kaydedildi Denetimlerin mesai saatleri ile sınırlı tutulmadığı, hafta sonları da dahil olmak üzere 24 saat üzerinden planlanarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, 4207 sayılı Kanun ihlaline şahit olan vatandaşların Alo 184 SABİM, Alo 112 Acil Çağrı hatlarına ve yeşil detektör uygulaması ile şikayette bulunabilecekleri bildirildi.



Sigarayı bırakmak isteyen 15 bin 902 kişi polikliniklere müracaat etti



Manisa'da mevcut sigara bırakma polikliniklerine 2018 yılı içerisinde 13 bin 791 kişi müracaat ederken 7 bin 882 kişiye ilaç tedavisi başlandığı ve 3 bin 229 kişiye sadece danışmanlık hizmeti verildiği kaydedildi. 2018 yılı içerisinde 4 bin 697 kişinin sigarayı bıraktığı tespit edilirken, şu an itibariyle Manisa'da 14 sağlık kurumunda sigara bırakma polikliniği hizmeti verildiği açıklandı. 2019 yılında 15 bin 902 kişinin polikliniklere müracaat ettiği ve 8 bin 660 kişiye ilaç tedavisi başlandığı bildirilen açıklamada 2 bin 311 kişiye de sadece danışmanlık hizmeti verildiği kaydedildi. Yapılan açıklamada 2019 yılında 4 bin 247 kişinin sigarayı bıraktığının tespit edildiği dile getirildi. Sigarayı bırakma ilaçlarının Bakanlık tarafından ücretsiz olarak gönderildiği ve 2019 yılında toplam 10 bin 600 kutu ilaç ve 5 bin 400 adet nikotin bandı dağıtıldığının altı çizildi.



'Sigarayı sende bırak' kampanyası



Manisa Valiliğince tütün ve tütün mamullerinin zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak üzere 2019 yılında başlatılan 'Sigarayı sen de bırak' kampanyasının da devam ettiği bildirilen açıklamada, sigarayı bırakma konusunda motivasyon olması açısından 100 kişiye bisiklet, 100 kişiye de Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesislerinden 6 ay süreli ücretsiz havuz ve fitness üyeliği hediye edileceği kaydedildi. - MANİSA