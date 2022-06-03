Manisa'da sigarayı bırakanlara "teşekkür" - Son Dakika
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Manisa'da sigarayı bırakanlara "teşekkür"

03.06.2022 13:38
Manisa'da sigarayı bırakanlara "teşekkür"

Manisa'da müftülük ve Yeşilay Şubesi iş birliği ile yürütülen kampanya ile sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi.

Manisa'da müftülük ve Yeşilay Şubesi iş birliği ile yürütülen kampanya ile sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bağımlılığın gün geçtikçe çeşitlenen ve ağırlaşan bir sorun olduğunu belirtti.

Herkesin bağımlılıkla mücadelede görevinin olduğunu dile getiren Karadeniz, şöyle dedi:

"Herkes bu mücadelenin içinde bir şekilde yer almalı. Çünkü bağımlılık bugün hayatımızın her noktasında var. Bugün yaşanan birçok soruna baktığımızda insanların mutsuzluğu ya da gerginliği olsun aslında hepsinin altında yatan tek sebep var, bağımlılıklarımızın bizleri esir alması. Buna karşılık insanlarla olan ilişkilerimizin gittikçe azalıyor olması."

Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, müftülük ile hayata geçirdikleri kampanya kapsamında güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Manisa Müftüsü Mustafa Soykök geçen yıl kampanya kapsamında ulaştıkları 662 kişiden 84'ünün, bu yıl ise ulaştıkları 834 kişiden 65'inin sigarayı bıraktığını vurguladı.

Konuşmaların ardında sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.

Törene Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Levent Akçalı da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da sigarayı bırakanlara 'teşekkür' - Son Dakika

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