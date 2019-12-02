Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı

Sığırcık kuşlarının uçuşları Manisa 'nın Turgutlu İlçesinde bir arada uçan sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketler ilginç görüntüler oluşturdu.

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