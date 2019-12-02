Son Dakika › Güncel › Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı - Son Dakika
Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı
6 saat önce
Sığırcık kuşlarının uçuşları Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir arada uçan sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketler ilginç görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Sığırcık kuşlarının uçuşları Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir arada uçan sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketler ilginç görüntüler oluşturdu.
Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı