Son Dakika Haberleri: Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı
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Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı

6 saat önce

Sığırcık kuşlarının uçuşları Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir arada uçan sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketler ilginç görüntüler oluşturdu.

Sığırcık kuşlarının uçuşları Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir arada uçan sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketler ilginç görüntüler oluşturdu.

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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