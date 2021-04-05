Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Yapılan aramada otomobilin muhtelif yerlerine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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