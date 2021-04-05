Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 35 AIP 009 plakalı otomobille İzmir'den Akhisar'a kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine Hacırahmanlı Mahallesi girişinde aracı durdurdu.
Yapılan aramada otomobilin muhtelif yerlerine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.
Silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika