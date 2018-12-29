Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
İlçesinde, otomobili ile bir başka otomobilin önünü kesen kişi, araç sürücüsünü tabanca ile yaraladı.
Alınan bilgiye göre, 34 SDA 50 plakalı otomobiliyle, Cumhuriyet Mahallesi
Hanımeli Sokak üzerinden Kervan Yolu Caddesi'ne doğru giden Hasan Hüseyin
Körükçü'nün (34) önü ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından otomobille kesildi.
Otomobilinden inen zanlı Hasan Hüseyin Körükçü'ye tabanca ile ateş etti.
Ayaklarından yaralanan Körükçü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Körükçü'nün hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.