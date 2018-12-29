Son Dakika Haberleri: Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

50 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, otomobili ile bir başka otomobilin önünü kesen kişi, araç sürücüsünü tabanca ile yaraladı.

Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, otomobili ile bir başka otomobilin önünü kesen kişi, araç sürücüsünü tabanca ile yaraladı.


Alınan bilgiye göre, 34 SDA 50 plakalı otomobiliyle, Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinden Kervan Yolu Caddesi'ne doğru giden Hasan Hüseyin Körükçü'nün (34) önü ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından otomobille kesildi.

Otomobilinden inen zanlı Hasan Hüseyin Körükçü'ye tabanca ile ateş etti.

Ayaklarından yaralanan Körükçü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Körükçü'nün hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:27 Kaynak: AA

Hasan Huseyin, Turgutlu, Manisa, Güncel
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