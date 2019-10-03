Son Dakika Haberleri: Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kuşlubahçe Mahallesi'nde Tayfun G. (31) ile Yücel K. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel K. tabancayla ateş ederek Tayfun G'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemesinde bir taşın altına saklanmış ruhsatsız tabanca ile 4 adet boş kovan bulundu.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şehzadeler, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü
Joker filmi gizli polis eşliğinde gösterime girecek Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 00:27:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]