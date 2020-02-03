Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'da tarım işçisi, ücretini alamadığını öne sürdüğü aracı ile yaşadığı tartışmada, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'da tarım işçisi, ücretini alamadığını öne sürdüğü aracı ile yaşadığı tartışmada, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçisi Sultan Turkurka (46) ve yakınları, ücretlerini istemek için tarım işçilerine aracılık yapan Nadiye Özdemir'in Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. Turkurka ile Özdemir'in oğlu S.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, evden aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Sultan Turkurka, vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla yaralandı. Turkurka, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sultan Turkurka'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.B. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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