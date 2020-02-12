Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde karşılaşan İ.T. (26) ile H.H.Ö. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ö. yanında getirdiği silahla İ.T'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden ayrılan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa, Polis, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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