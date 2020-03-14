Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

23 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle, Horozköy Caddesi'ndeki tekel bayisine gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, işletmeci Sezer B. (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, tabanca ile Sezer B.'ye birkaç el ateş etti. Zanlılar daha sonra 45 AU 407 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi.

Yaralanan Sezer B. ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni Mahalle, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden 6 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
01:40 BM çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma direktifi
01:36 Trablus'ta düzenlenen saldırıda Hafter'e bağlı 20 kişi öldü
01:22 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
01:22 Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli
01:19 SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]