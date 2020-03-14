Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

55 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle, Horozköy Caddesi'ndeki tekel bayisine gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, işletmeci Sezer B. (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, tabanca ile Sezer B.'ye birkaç el ateş etti. Zanlılar daha sonra 45 AU 407 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi.

Yaralanan Sezer B. ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yeni Mahalle, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:21 Kaynak: AA
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