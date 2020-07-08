Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Nihat Danışman Mahallesi Azim Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.K. (40) ile E.K.P (25), karşılaştı.

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