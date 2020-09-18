Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi Özgün Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, silahla Murat Malgaz (26) ile Süleyman Solak'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Malgaz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Turgutlu'daki özel bir hastaneden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesine sevk edilen Süleyman Solak'ın ise sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.