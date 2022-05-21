Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

21.05.2022 23:50
Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'ndeki pazar yerinde komşu tezgahlarda satış yapan Muhammet E. ile Ercan S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan S, tabancayla Muhammet E'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

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