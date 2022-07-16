Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

16.07.2022 21:18
Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Baklacı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.E. (34) ile S.Ç. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.Ç'nin pompalı av tüfeğiyle ateş ettiği S.E. yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan S.E, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan S.Ç. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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