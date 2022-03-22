Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

22.03.2022 19:35
Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki bir oto galeriye gelen R. Ç. (31) tabancayla iş yerine ateş etti.

Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Yavuz Öztürk sırtından yaralandı.

Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Öztürk'ün olay anında yanında bulunan arkadaşları şüpheliyi kovaladı. Şüpheli R.Ç. olay yeri yakınında saklandığı akaryakıt istasyonunun tuvaletinde Öztürk'ün arkadaşlarınca silahla yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, Öztürk'ü ve R.Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anafartalar Mahallesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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