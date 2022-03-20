Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

20.03.2022 04:21

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatışmada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 70'e yakın boş kovan bulunurken, ekipler çatışmaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Anafartalar Mahallesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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