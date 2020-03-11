Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaralanan Fırat Tosuner (33), tedavi gördüğü Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Fırat Tosuner, 9 Mart Pazartesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü önünde arabasına bindiği uğradığı sırada silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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