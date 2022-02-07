Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Emrah Aydın ile 28 yaşındaki Erhan Karadeniz, ilçeye bağlı Tunca Mahallesindeki Alçıtepe Caddesinde daha önce husumetli oldukları iddia edilen arkadaşları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Aydın ve Karadeniz sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.