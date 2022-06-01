Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muammer Aytan (38), Muradiye Mahallesi 6. Sokak üzerindeki seyyar tezgahında çalışırken bölgeye motosikletle gelen silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, saldırıda ağır yaralanan Aytan ve tezgahtaki müşteri Ali Çıtak'ı (36) Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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