Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif yaralandı.

Serkan P. (30), Dere Mahallesi'ndeki evinde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Pencereden seken kurşunların isabet etmesi sonucu bacağından hafif yaralanan Serkan P'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.