Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan kavgada biri muhtar 2 kişi yaralandı.

Kırsal Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı S, evine gelen G.H. (50), M.A. (36) ve C.G. (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.H, bıçakla muhtarı kolundan yaraladı. Muhtar Hakkı S. de silahla G.H.'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan G.H, sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerine teslim olan muhtar Hakkı S. ile M.A. ve C.G, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.