Manisa'da silahlı yaralama
19 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:17 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habil Güler (46), Ergenekon Mahallesi Fatih
Caddesi'ndeki evine girmek istediği sırada motosikleti ile yanına yaklaşan kasklı ve kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile iki el ateş etti.
Bacaklarından yaralanan Güler, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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