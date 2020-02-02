Manisa'da sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da sis - Son Dakika

Manisa'da sis

21 dakika önce

Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

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Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.


Manisa'da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Manisa'da hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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