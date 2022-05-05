Son dakika haberleri | Manisa'da sis bombası taraftarın elinde patladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Manisa'da sis bombası taraftarın elinde patladı

05.05.2022 10:53
Son dakika haberleri | Manisa'da sis bombası taraftarın elinde patladı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor'un Serik Belediyespor ile müsabaka öncesinde takım otobüsünü karşılayan genç taraftarın elinde sis bombası patladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor'un Serik Belediyespor ile müsabaka öncesinde takım otobüsünü karşılayan genç taraftarın elinde sis bombası patladı. O anlar başka bir taraftarın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Turgutluspor'lu genç taraftar Burak Uluç, Turgutluspor'un geçen hafta kendi sahasında oynadığı Serik Belediyespor maçı öncesinde kulüp otobüsünün stada gittiği sırada sis bombası yaktı. Uluç'un elindeki sis bombası bir süre sonra patladı. Patlama anını ise bir başka taraftar cep telefonu ile çekim yaptığı anda kayda aldı.

Taraftar Burak Uluç, yaptığı açıklamada; "Turgutluspor'un otobüsünü stada uğurlarken sis bombası almıştım ve yaktım. Otobüs gelirken sis bombasından siyah duman çıktı ve patladı" dedi.

(Haluk Satır - İlker Uyar/İHA)

Son dakika haberleri | Manisa'da sis bombası taraftarın elinde patladı
Son dakika haberleri | Manisa'da sis bombası taraftarın elinde patladı

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Kaynak: İHA

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