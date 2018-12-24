Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Manisa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Manisa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım aksıyor.

Manisa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Manisa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım aksıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu, Sabuncubeli Tüneli'nden kent merkezine geliş ve gidiş yönünde araçların hızlarını azalttıkları gözlendi. Kara yolunda seyreden sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ilerliyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:35 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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