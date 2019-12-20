Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Manisa kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Manisa kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

Manisa- İstanbul ve Manisa - Turgutlu yönünde etkili olan sis, trafikte sürücülerin seyrini zorlaştırdı. Bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.

Sisin hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan bilgiye göre, Manisa kent merkezindeki hava kalitesi "Hassas" kategorisine yükseldi.

Manisa'daki hava kalitesi, ulusal standardın yaklaşık 3 katı olan 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

İstanbul, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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