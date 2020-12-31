Manisa'da SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde birinci derece SİT alanında iş makinasıyla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükbelen Mahallesi yakınlarındaki birinci derece SİT alanında ekskavatörle kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, bölgede kazı yapan M.B. (349 ile A.Ü'yü (48) suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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