Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Manisa'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi'nde Aluş Tepe mevkisinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, F.A. (39), O.A. (28), R.T. (38) ve İ.A. (25) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Kazıda kullanılan 1 hilti, 1 jeneratör, 1 adet matkap, 10 metre kablo, 2 kürek, 1 kazma ve 1 kazı demiri ele geçirildi.


Zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]