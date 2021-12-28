Üye Girişi
Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

28.12.2021 08:04
Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. İnceleme yapan ekipler, H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 4 arama aparatı, 1 pil, 1 kulaklık aparatı, 2 kürek, 2 çapa, 1 keser, 1  murç, içerisine dedektör konulan 1 torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip ele geçirildi. Ayrıca tümülüs çevresinde yapılan kontrolde zeytinlik içerisinde 1 kazılmış mezar ve 1 üzeri toprakla yeni kapatılmış alan bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Kaçak Kazı, Jandarma, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı - Son Dakika


Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak         
07:55
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi         
20:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
13:20
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!         
11:06

Son Dakika Haberleri
07:54 Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak
07:51 Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü haber: Murat Ünalmış koronavirüse yakalandı
07:46 Korona üniversiteleri fena vurdu! İTÜ vakaların artması nedeniyle yüz yüze eğitime devam zorunluluğunu kaldırdı
01:10 Ebu Hanzala destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü
00:36 Merkez Bankası, dövizden TL mevduata geçişte bankalara zorunlu karşılık teşviki verecek
23:59 Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusu Perihan Ünlücan makyajsız yakalandı
23:58 Hayvanat bahçesinde vahşi aslan kendi yavrusunu yedi
23:56 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meşhur türküyü seslendirdi
23:37 Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı
23:07 Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 08:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement