Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı

04.06.2022 15:27
Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan ve durdurulan traktörde çalıntı 200 adet gübre ile 535 bin TL değerinde kablo ve muhtelif eşyalar ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan ve durdurulan traktörde çalıntı 200 adet gübre ile 535 bin TL değerinde kablo ve muhtelif eşyalar ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelendikleri traktörü takibe alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçerek, 45 LP 205 plakalı traktörün 5 Eylül Mahallesi'nde yakalanmasını sağladı. Traktörde yapılan aramada 200 adet sıvı gübre ele geçirilirken, şüpheliler E.K. (33), M.K. (36), N.S. (39) A.B. (37) ve S.Y. (42) yakalanıp gözaltına alındı. Sıvı gübrelerin Salihli Tarım Kredi Kooperatifi ve F.Y.'ya ait olduğu tespit edildi. F.Y.'nin maddi zararının 535 bin TL olduğunu beyan ederek şikayetçi olması üzerine şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada kablo, ferforje bahçe salıncağı ve muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler F.Y. ve Salihli Tarım Kooperatifi Müdürü K.A.'ya teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı
Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Salihli'de 2 mahalle sandığa gidiyor Salihli'de 2 mahalle sandığa gidiyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:07 Hintli blogger kendisi ile evlenmeye karar verdi! Hem davetiye bastırdı, hem de balayı organize etti
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:44:45. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da sıvı gübre ve kablo çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement