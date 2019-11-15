Son Dakika Haberleri: Manisa'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine proje yazma eğitimi
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Manisa'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine proje yazma eğitimi

6 saat önce

Manisa'da AB ve diğer fon kaynaklarına ulaşım için proje hazırlama eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Manisa'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine proje yazma eğitimi, System.String[]

Manisa'da AB ve diğer fon kaynaklarına ulaşım için proje hazırlama eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ve Şehzadeler Kaymakamlığı'nın desteğiyle düzenlenen eğitimlerde Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu yetkilileri, kursiyerlere proje hazırlama konusunda teorik ve uygulamalı bilgi verdi.

Sertifika törenine katılan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, bu yararlı çalışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çaykara, projeye katılanların çoğunun kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olduğuna işaret ederek katılımcıların aldıkları eğitimle kentte temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları adına yararlı projeler yazacaklarına inandığını söyledi.

Avrupa Birliği, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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