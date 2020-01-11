Manisa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Öztürk ve eşi Hülya Öztürk akşam sobayı yaktıktan sonra uyuyakaldı. Sabah saatlerinde işten çıktıktan sonra eve gelen oğulları İbrahim Öztürk zile basmasına rağmen kapının açılmaması üzerine annesi ve babasını telefonla aradı. Telefonlara cevap alamayan İbrahim Öztürk, kardeşi Mustafa Öztürk'ü arayarak eve gelmesini istedi. Kapıyı kırarak eve giren iki kardeş anne ve babasının yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sobadan zehirlendiği belirlenen çift 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Hülya Öztürk ise yaşama tutunarak taburcu oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Ali Öztürk, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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