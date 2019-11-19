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Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı
6 saat önce
Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındıİZMİR - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:51 Kaynak: İHA
Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı
İZMİR - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.
Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş çifti ile 10 yaşındaki torunları Hasret Altıntaş hayatını kaybetmişti.
Herkesi büyük üzüntüye boğan olay sonrası cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Cenazelerin, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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