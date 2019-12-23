Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Turgutlar Mahallesi'nde ikamet eden anne Navruz (50), çocukları İbrahim (12), Bayram (8) ve Enes Pirava'nın (5) sabah saatlerinde evden çıkmadığını fark eden yakınları durumu polise bildirdi.

Eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini belirledi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Turgutlu, Manisa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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