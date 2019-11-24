Son Dakika Haberleri: Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın, hastanede tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde bir kişinin baygın vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirtilen Serpil Güldürdek'i (59) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.


Hayati tehlikesi bulunan Serpil Güldürdek, Manisa'da özel bir hastaneye gönderildi.

Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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