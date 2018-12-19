Manisa'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Nazım Karabulak'tan (75) haber alamayan arkadaşları eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken olay yerine gelen ekiplerce evde baygın halde bulunan Karabulak, hastaneye kaldırılırdı. İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Karabulak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabulak'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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