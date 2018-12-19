Son Dakika Haberleri: Manisa'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı

Manisa'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı

2 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Nazım Karabulak'tan (75) haber alamayan arkadaşları eve geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken olay yerine gelen ekiplerce evde baygın halde bulunan Karabulak, hastaneye kaldırılırdı. İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Karabulak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabulak'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:54 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Salihli, Manisa, 3. Sayfa
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