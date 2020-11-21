Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonları saat 20.00'den sabah saat 10.00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Manisa'da da başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da uygulamaya girdi. Bugün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama sonrası şehrin yoğun olarak kullanılan meydan ve parklarında hareketlilik azaldı. Kentin işlek bulvar ve caddeleri fabrika ve işyerlerine işçi taşıyan servislere kalırken, polis ekipleri de çeşitli noktalarda denetimlerde bulunuyor.

Genelge kapsamında bu akşam 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'da tekrar başlayacak olan kısıtlama, 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'da sona erecek. - MANİSA