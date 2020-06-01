Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza - Son Dakika

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza
Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 316 kişiye toplamda 584 bin 24 TL para cezası kesildi.
Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 316 kişiye toplamda 584 bin 24 TL para cezası kesildi.
Manisa'da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleşti. Kolluk kuvvetleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde 30 Mayıs Cumartesi günü 2 kişiye adli işlem, 154 kişiye ise idari işlem olmak üzere toplamda 277 bin 830 TL para cezası uygulandı. 31 Mayıs Pazar günü yapılan denetimlerde 160 kişiye toplamda 306 bin 194 TL para cezası kesildi. 2 gün boyunca süren denetimlerde 316 kişiye toplamda 584 bin 24 TL para cezası kesildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:53 Kaynak: İHA
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