Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlale 741 bin 706 TL para cezası - Son Dakika

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan denetimlerde il genelinde toplamda 741 bin 706 TL para cezası uygulandı.



Manisa'da korona virüs salgını tehlikesinekarşı vatandaşları korumak amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı. Manisa il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 21 kişiye adli işlem yapılırken, 456 kişiye ise idari işlem yapıldı. İl genelinde yapılan denetimlerde toplamda 741 bin 706 TL para cezası kesildi. - MANİSA