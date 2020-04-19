Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza - Son Dakika

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza

6 saat önce

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yasak ihlali yapan 201 kişiye 213 bin 136 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza, System.String[]

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yasak ihlali yapan 201 kişiye 213 bin 136 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.


Manisa Valiliği 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde il genelinde toplam 201 kişinin yasak ihlali yaptığını açıkladı. Manisa Valiğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 18 Nisan 2020 günü kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde yasağı ihlal eden 201 kişiye toplam 213 bin 136 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 201 kişiye 213 bin 136 TL ceza - Son Dakika
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