Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası - Son Dakika

Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü.



Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 2 günde 316 kişiye işlem yapıldı, 584 bin 24 lira ceza kesildi.



Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.