Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 48 EG 806 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Turgutlu yolunda, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, ağaçlara zarar verdi.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.

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