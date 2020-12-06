Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde sokak hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.

Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de devam ederken Demirci'de sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediye Başkan Selçuk, belediye bünyesinde hizmet veren sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi ve zabıta ekipleri ile birlikte ilçe merkezinde 30 noktaya sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Başkanı Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada bu süreçte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını, yem ve mama bırakmanın yanında rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 300 sokak hayvanının günlük bakımlarının da yapıldığını ifade etti.