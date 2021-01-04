Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 950 bin 115 lira ceza - Son Dakika

Manisa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplam 950 bin 115 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 131 ekip ve 388 personel görev yaptı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 133 işletmeye 112 bin 284 lira, kısıtlamaya uymayan 302 kişiye ise 837 bin 831 lira olmak üzere toplam 950 bin 150 lira ceza uygulandı.